دراسة: النساء أكثر إحساساً بألم الخسارة من الرجال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة أجريت في بريطانيا أن النساء أقل استعدادا للإقدام على المخاطر لأنهن أكثر حساسية حيال آلام الخسارة من الرجال.

وتوصلت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية British Journal of Psychology المتخصصة في طب النفس تحت عنوان "الاختلافات بين النوعين من حيث التفاؤل وكراهية الخسارة، والسلوكيات تجاه المخاطر" إلى أن الرجال أكثر تفاؤلا "بشكل ملموس" من النساء، مما يجعلهم أكثر استعدادا للإقدام على المخاطر.

ويقول الباحث كريس دوسون استاذ الاقتصاد في جامعة باث للإدارة في انجلترا إن هذه النتائج مهمة، وقد تساعد في تفسير نتائج الأداء بين الجنسين في قطاعات العمل المختلفة وفي الأسواق المالية.

وأوضح في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث العلمية أنه "من المعروف على نطاق واسع في مختلف المجالات أن الرجال أكثر إقداما على خوض المخاطر من النساء، ويرجع سبب الاختلاف إلى طريقة نظر الجنسين إلى عواقب هذه المخاطر".

وأضاف أنه "عند التفكير في الاختيارات التي تنطوي على مخاطر، يميل الناس إلى تقييم احتمالات الخسارة المقترنة بهذه الاختيارات، واعتقد أن النساء أقل استعدادا للقيام بمخاطر من الرجال لأنهن يركزن على احتمالات الفقدان، والآلام التي قد تنطوي على هذه الخسائر المحتملة".

واعتمدت الدراسة على بيانات 13575 شخصا من استطلاع UK British Household Panel الذي يهدف إلى قياس تأثير اختلاف معدل دخل الاسرة من عام لآخر على السلامة النفسية للمشاركين في الاستطلاع.

وتبين من الدراسة أن الشعور بخسارة الدخل يكون مؤلما لدى النساء أكثر من الرجال، في حين أن زيادات الدخل لا تؤدي إلى حدوث اختلافات في الاستجابات النفسية بين الجنسين.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز