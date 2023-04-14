27.5% نسبة تفشي جائحة فتاكة مثل كوفيد-19 في العقد المقبل

المصدر: د ب أ

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ذكرت شركة معنية بالتحليلات الصحية التنبؤية أن هناك احتمالا بنسبة 5ر27%، لتفشي جائحة فتاكة، مثل كوفيد-19، في العقد المقبل، مع ظهور فيروسات بشكل متكرر، وأن الطرح السريع للقاح يعد عاملا رئيسيا لتقليص الوفيات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أن تغير المناخ والنمو في السفر الدولي وزيادة السكان والتهديدات، التي تشكلها الأمراض التي مصدرها الحيوانات، تساهم في المخاطر، طبقا لما ذكرته شركة "إيرفاينيتي ليميتيد" ومقرها لندن.

لكن إذا تم طرح لقاحات فعالة، بعد 100 يوم من اكتشاف مسبب المرض، سيتراجع احتمال حدوث جائحة مميتة إلى 1ر8%، حسب الشركة.

وأضافت الشركة أنه في حال حدوث سيناريو أكثر سوءا، فإن فيروس إنفلونزا الطيور، الذي يتحور ليسمح بانتقال العدوى بين البشر، ربما يقتل 15 ألف شخص في المملكة المتحدة في يوم واحد.

ومع تعايش العالم الآن مع كوفيد-19، فإن خبراء الصحة يحولون اهتمامهم للاستعداد للتهديد العالمي المحتمل المقبل.

وشهد العقدان الماضيان بالفعل ثلاثة فيروسات كورونا رئيسية، تسببت في ظهور "سارس" و"ميرس" وكوفيد-19"، بالإضافة إلى جائحة إنفلونزا الخنازير في عام 2009 .

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