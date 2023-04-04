تقرير صادم: العقم يصيب واحد من كل ستة أشخاص في العالم

المصدر: د ب أ

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كشف تقرير جديد نشرته منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن العقم يصيب حوالي واحد من كل ستة أشخاص في جميع أنحاء العالم.

ووجد التقرير أن حوالي 8ر17% من السكان البالغين في الدول مرتفعة الدخل يعانون من العقم، في حين أن 5ر16% من السكان البالغين تأثروا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن التقرير كشف أن العقم لا يميز.

وأضاف: "تظهر النسبة الهائلة من الأشخاص المتضررين الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الخصوبة وضمان عدم تهميش هذه القضية في البحوث والسياسات الصحية، بحيث تتوفر طرق آمنة وفعالة وبأسعار معقولة لتحقيق الأبوة لأولئك الذين يسعون إليها".

وعرّفت منظمة الصحة العالمية العقم بأنه مرض يصيب الجهاز التناسلي الذكري أو الأنثوي، ويعرف بعدم تحقيق الحمل بعد 12 شهرا من الزواج.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "يمكن أن يسبب هذا ضائقة كبيرة ووصمة وصعوبات مالية، مما يؤثر على الصحة العقلية والاجتماعية للأشخاص".

وقال التقرير إن الوقاية من العقم وتشخيصه وعلاجه لا تزال تعاني من نقص التمويل ولا يمكن الوصول إليها بسبب ارتفاع التكاليف والوصمة الاجتماعية ومحدودية التوافر.

واستخلصت منظمة الصحة العالمية استنتاجاتها بعد اختيار وتقييم 133 دراسة من أكثر من 12 ألف دراسة في جميع أنحاء العالم من عام 1990 إلى عام 2021.

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