الذكاء الاصطناعي يكتشف الإصابة بالاكتئاب من خلال الحديث

المصدر: د ب أ

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ابتكر فريق من الباحثين بالصين منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدة علماء النفس على اكتشاف حالات الإصابة بالاكتئاب عن طريق تحليل الحديث.

ويذكر أن الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشارا في العالم، حيث يصيب 5ر9% من البالغين في الولايات المتحدة كل عام، وبالتالي فإن تطوير منظومة الكترونية لاكتشاف الإصابة بهذا المرض قد تساعد الاطباء في سرعة تحديد المرضى الذين يحتاجون للمساعدة المهنية، وربما تقلل من معدلات الانتحار الناجمة عن الإصابة بهذا المرض.

وبحسب دراسة أوردتها الدورية العلمية Mobile Networks and Applications، طور فريق بحثي من معهد جينهوا للأبحاث المتقدمة وجامعة هاربين للعلوم والتكنولوجيا في الصين معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف الاصابة بالاكتئاب من حديث الشخص. وتم تدريب هذه المنظومة للتعرف على الانفعالات المختلفة التي يشعر بها الشخص من خلال تحليل حديثه.

وقد تم تغذية المنظومة التي اطلق عليها اسم "دياك ووز" بمجموعة من المقاطع الصوتية وتعبيرات وجه ثلاثية الأبعاد لمرضى مصابين بالاكتئاب وآخرين أصحاء، وتم جمع هذه المقاطع من خلال مقابلات أجريت مع سلسلة من المرضى والمتطوعين للحديث بشأن حالتهم المزاجية وشؤون حياتهم المختلفة.

ومن أجل تصنيف السمات النفسية للمتحدثين خلال تلك المقابلات، استخدم الفريق البحثي برنامج إلكتروني اطلق عليه اسم "أوبن سمايل"، ويستخدم خبراء الكمبيوتر هذا البرنامج في المعتاد من أجل استخلاص خواص المقاطع الصوتية المختلفة وتصنيفها.

ويقول الباحث تيان شو الذي شارك في ابتكار منظومة الذكاء الاصطناعي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، إن المنظومة يمكنها تحليل المقاطع الصوتية والبصرية واستخلاص بعض العناصر مثل نبرات الصوت واختيار العبارات والتركيبات اللغوية والإشارات الحركية وتحليلها بشكل متعمق لتحديد ما إذا كان المتحدث مصابا بالاكتئاب أم لا .

ويهدف الفريق البحثي إلى تطوير المنظومة الجديدة في المستقبل من أجل مساعدة أطباء النفس والمتخصصين على رصد أعراض الأمراض النفسية المختلفة وتشخيصها.

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