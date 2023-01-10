تقنية طبية جديدة لعلاج الندبات بواسطة بصيلات الشعر

المصدر: د ب أ

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توصل فريق بحثي في بريطانيا إلى تقنية جديدة لعلاج الندبات بواسطة بصيلات الشعر.

وأكد الفريق البحثي من الكلية الإمبراطورية في لندن، بعد تجارب أجريت على ثلاثة متطوعين، أن زرع بصيلات الشعر داخل الندبات يساعد في تكوين خلايا وأوعية دموية جديدة، ويغير تركيب مادة الكولاجين على طبقة الجلد داخل الندبة، مما يجعلها تستعيد شكل الجلد السليم.

وصرحت كلير هيجينز رئيس فريق الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "ريجنريتيف ميديسن" أن هذه الدراسة يمكن ان تؤدي إلى علاجات أفضل للندبات داخل الجسم وخارجه، وتعطي بارقة أمل للمصابين بالندبات الكبيرة التي يمكن أن تؤثر على الوظائف الحيوية لأعضاء الجسم وتصيب بالإعاقة.

ويقول العلماء إن الإصابة بالندبات تؤثر على تكوين الشعر والغدد العرقية والأوعية الدموية والأعصاب على سطح الجلد، وكلها عوامل تؤثر على آلية ضبط حرارة الجسم والشعور بالألم والإحساس بشكل عام، كما أن الندبات يمكن أن تؤثر على الحركة، وتعطي شعورا بعدم الارتياح والاضطراب النفسي.

وفي إطار الدراسة، قام الفريق البحثي بزرع بصيلات شعر في فروة رأس المتطوعين الثلاثة في عام 2017، وقاموا بعمليات تصوير مجهري بعمق 3 ملليمتر قبل الزرع وبعده على مدار شهرين وأربعة وستة شهور بعد الجراحة.

ووجد الباحثون أن بصيلات الشعر أسفرت عن تحسن ملموس في تركيب الجلد داخل الندبات، حيث استعاد الجلد الشكل الطبيعي والصحي بشكل تدريجي.

ويقول الباحث فرانسيسكو خيمينيز المتخصص في مجال زراعة الشعر إن قرابة 100 مليون شخص يصابون بندبات في دول العالم ذات الدخل المرتفع وحدها سنويا، ويرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى الجراحات، وبالتالي فإن هذا البحث يفتح آفاقا جديدة لعلاج الندبات وصولا إلى منعها تماما في نهاية المطاف".

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