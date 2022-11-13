«أسترازينيكا» توقف طرح لقاح الإنفلونزا في سويسرا

المصدر: د ب أ

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أوقفت شركة أسترازينيكا توزيع لقاح الإنفلونزا الذي يُستخدم برذاذ الأنف في سويسرا بسبب نزاع على الأسعار مع مسؤولي الصحة، حسبما ذكرت صحيفة «زون تاج تسايتونغ».

واتصلت السلطات السويسرية بالشركة في عام 2020 بشأن خطط لتوفير اللقاح لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عاماً، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتخطط إدارة الصحة الاتحادية الآن لتطعيم المرضى والأطفال المعرضين لخطر كبير فقط، ممن يخشون الحقن، بسعر أقصى قدره 16.90 فرانك (17.95 دولاراً) لكل جرعة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وأبلغ المسؤولون الشركة بهذا في مطلع أكتوبر، قبل مدة قصيرة من تسليم الدفعة الأولى من الجرعات.

ولم تجد السلطات «حلاً للسداد» مع الشركة المصنعة، حسبما قالت إدارة الصحة الاتحادية.

وتفاوضت أسترازينيكا على تسليم 50 ألف جرعة بسعر 20ر22 فرانك لكل منها، حسبما قالت كاترين دي فوس، رئيسة وحدة الشركة السويسرية، للصحيفة.

وأضافت أنه مع وجود كميات صغيرة، فإن طرح اللقاح ليس مجدياً من الناحية المالية.

وقالت الصحيفة إن الشركة تريد التبرع بالجرعات الـ10 آلاف التي تم تسليمها بالفعل إلى مستشفيات وعيادات الأطفال، بدلاً من تركها حتى تنتهي صلاحيتها.

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