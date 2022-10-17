"مؤسسة جيتس" تتعهد بنحو مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال

المصدر: د ب أ

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تعهدت مؤسسة بيل ومليندا جيتس بتقديم أكثر من مليار دولار لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على كل أشكال وصور شلل الأطفال في العالم.

ويأتي هذا الإعلان الذي تم التعهد به في قمة الصحة العالمية في برلين، قبيل لحظة تعهد رئيسية ستستضيفها بعد غد الثلاثاء، ألمانيا، بالاشتراك مع المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

ويدعم التعهد المالي الجديد تنفيذ استراتيجية المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال لأعوام 2022-2026، والتي تستهدف إنهاء فيروس شلل الأطفال البري من آخر دولتين يوجد بهما وهما باكستان وأفغانستان، ووقف تفشي سلالات متحورة جديدة من الفيروس.

وقد قدمت المؤسسة بالفعل نحو 5 مليارات دولار للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

وقال بيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس: "القضاء على شلل الأطفال أصبح ممكناً. ولكن رغم التقدم الذي تحقق، لا يزال المرض يشكل تهديداً. بالعمل معاً، يستطيع العالم القضاء على هذا المرض".

وبعد غد الثلاثاء، تستضيف ألمانيا بالاشتراك مع المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، الإعلان عن التعهدات خلال قمة الصحة العالمية، حيث سيعلن الشركاء الدوليون وجهات مانحة وقادة دول عن مزيد من التعهدات لاستراتيجية المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال للفترة من 2022 وحتى 2026، والتي تتطلب تمويلاً يبلغ 4.8 مليارات دولار.

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