كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف حالة كوفيد-19

المصدر: د ب أ

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ظلت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية أقل من 30 ألف حالة، اليوم الأحد، لليوم الرابع على التوالي، في الوقت الذي تتراجع فيه الإصابات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت البلاد 21 ألفاً و469 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 87 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليوناً و120 ألفاً و465 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 32 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفاً و840 وفاة، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 247 حالة، بارتفاع حالتين عن اليوم السابق.

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