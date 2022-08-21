نصف حالات الوفاة الناجمة عن السرطان بسبب تأثيرات يمكن تجنبها

المصدر: د ب أ

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كشف باحثون أن ما يقرب من نصف حالات الوفاة الناجمة عن السرطان على مستوى العالم، يمكن ارجاع السبب فيها إلى عوامل يمكن تجنبها مثل نمط حياة غير صحي.

وجاء التدخين واستهلاك الكحول والبدانة على رأس قائمة من 34 من عوامل الخطر، حسبما كتب فريق بحث دولي في "ذا لانست" وهي مجلة طبية بريطانية.

وحلل باحثون بيانات من حوالي عشرة ملايين شخص، توفوا من 23 نوعا مختلفا من السرطان في عام 2019 . وشاركت عوامل الخطر الخارجية في 45ر4 مليون حالة وفاة أو 4ر44% .

وقال دكتور كريستوفر موراي، مدير معهد "القياسات الصحية والتقييم" في كلية الطب بجامعة واشنطن وأحد كبار مؤلفي الدراسة "توضح هذه الدراسة أن عبء السرطان مازال يمثل تحديا مهما للصحة العامة، يتزايد حجمه في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف "مازال التدخين يمثل عامل الخطر الرئيسي للسرطان، عالميا، مع اختلاف المساهمين الرئيسيين الآخرين في الأعباء الناجمة عن السرطان. يمكن أن تساعد النتائج التي توصلنا لها صانعي السياسة والباحثين في تحديد عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن استهدافها، في جهود لتقليص حالات الوفاة واعتلال الصحة على المستويات الإقليمية والوطنية والعالمية".

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