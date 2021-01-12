حالة الطقس تؤثر في مستويات الطاقة

المصدر: د ب أ

أكدت دراسة حديثة أنه من الممكن أن يؤثر الطقس بشكل كبير في مستويات الطاقة وتجارب الحياة اليومية.

وذكر موقع "ميديكال إكسبريس الإلكتروني" أنه بينما بحثت العديد من الدراسات السابقة التأثيرات التي من الممكن أن يسببها الطقس على الحالة المزاجية العامة للأشخاص وعلى مستويات الطاقة لديهم، ما زال مدى تأثيره في تجاربهم بالبيئات المهنية غير مفهوم بصورة جيدة.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، أجرى الباحثون في جامعة "لوفانا" ببلدة لونيبورج في ولاية ساكسونيا السفل بشمال غرب ألمانيا، دراسة أخيراً تبحث آثار الطقس الصباحي اليومي على ما يشعر به الاشخاص أثناء وجودهم في العمل.

ومن المثير للاهتمام أن البيانات التي جمعها الباحثون أشارت إلى أن الطقس الصباحي كان مرتبطاً فقط بالحالات الإيجابية التي تتسم بالحالات النفسية الإيجابية، وليس بالحالات السلبية.

وبعبارة أخرى، وجد الباحثون أنه كلما كان الطقس أفضل في الصباح زاد شعور الموظفين بالنشاط والرضا عن عملهم.

وعلى العكس من ذلك، فعندما كان الطقس سيئاً، شعر الأشخاص بمزيد من الإرهاق وعدم الرضا.

من ناحية أخرى، يبدو أن مؤشرات الحالة الأكثر سلبية، مثل الإرهاق والتوتر، لا تتأثر بالطقس.

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