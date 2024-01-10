دراسة: مواد بلاستيكية في 16 نوعاً من الأطعمة

المصدر: البيان

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وجدت دراسة جديدة أن الغالبية العظمى من الأطعمة البروتينية مثل اللحوم والأسماك ملوثة باللدائن الدقيقة.

وبحسب الدراسة الشاملة، التي أجراها باحثون في منظمة Ocean Conservancy غير الربحية، أن حوالي 88% من عينات البروتين التي تم اختبارها تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة، بحسب تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ولاحظت الدراسة أن مستوى التلوث بالبلاستيك لم يختلف بين العلامات التجارية أو أنواع المتاجر، فهي موجودة في كل مكان، وكافة المستويات.

وتم تقسيم العينات إلى 16 نوعًا، مثل لحم البقر والدجاج والمأكولات البحرية ولحم الخنزير والتوفو والمنتجات الغذائية النباتية. وتم اكتشاف جزيئات بلاستيكية دقيقة في جميع أنواع العينات الستة عشر.

وذكرت الدراسة أن متوسط تعرض البالغين في الولايات المتحدة لاستهلاك هذه البروتينات هو أكثر من 11 ألف قطعة بلاستيكية في السنة عبر الأطعمة.

المواد البلاستيكية الدقيقة هي قطع من البلاستيك يبلغ قياسها أقل من خمسة ملليمترات. أما المواد البلاستيكية النانوية فهي أصغر حجمًا، حيث يبلغ حجمها أقل من 1 ميكرومتر.

وتشير الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع جامعة تورنتو، إلى أنه بسبب القيود المفروضة على طرق الكشف، يمكن أن تكون كمية الجسيمات البلاستيكية أعلى.

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