الخضراوات النيئة تحسن صحتك النفسية

يتفنن الناس عادة في طهي الخضراوات حتى يعدو أطباقهم المفضلة، لكنهم قد لا يدرون أن طبخها يؤدي إلى فقدان الكثير من ميزاتها الغذائية، ولذلك نصحت دراسة طبية حديثة، باستهلاك الخضراوات وهي نيئة.

ووجد باحثون من جامعة أوتاغو في نيوزيلاندا، أن الأشخاص الذين يستهلكون الخضروات النيئة، كانوا في صحة نفسية أفضل، مقارنة بمن تناولوها بعد الطبخ.

وشملت الدراسة 422 شخصا بالغا تترواح أعمارهم بين 18 و25، وأخذت الدراسة في الحسبان عدة أمور لدى العينة مثل الحمية والنشاط البدني والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ولم يحدد العلماء بدقة الطريقة التي تجعل بها الخضروات النيئة الناس أحسن مزاجا، لكن الدراسة وجدت أن الجسم يمتص العناصر المغذية بشكل أسهل حين يتناول المرء خضروات غير مطبوخة.

تبعا لذلك، فإن من الوارد أن تكون الخضراوات والفواكه النيئة عاملا في رفع مستوى العناصر المغذية في الجسم، وفي المقابل، يؤدي الطهي والتعليب إلى تراجع العناصر المغذية وتراجع تأثيرها على دماغ الإنسان.

وأوردت الدراسة 10 خضراوات وفواكه تساعد على تحسين المزاج منها الطماطم والفطر والبصل الأحمر ونبات الكرفس والكرنب والجزر، أما الفواكه التي يجري طبخها أيضا في بعض البلدان، فينصح الخبراء بأكل الموز والتفاح والكيوي دون طبخ.