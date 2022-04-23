ما علاقة تخفيض الوزن بالأكل المقيّد بالوقت؟

المصدر: البيان

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أظهرت دراسة حديثة أن تقييد تناول الطعام في أوقات معينة في اليوم، ليس أفضل من تقليل سعرات حرارية، لتخفيض الوزن الزائد.

وتمثل نتائج الدراسة التي نشرتها سكاي نيوز عربية نقلاً عن شبكة "سي إن إن" الأميركية، ضربة لأولئك الذين يعتقدون بأن حصر تناول الطعام في فترات محدودة خلال اليوم مفيد للغاية لخسارة الوزن.

ويعتبر الطعام المقيّد بالوقت شكلا من أشكال الصيام المتقطع، الذي يقوم على أكل الطعام خلال فترة محددة للغاية خلال اليوم.

وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة في جامعة ساوثرن ميديكال في مدينة قوانغتشو الصينية: إن"بياناتنا تظهر أن تقليل حجم السعرات الحرارية المتناولة أفضل مقارنة بنظام الأكل المقيّد بالوقت".

وخلص الباحثون الصينيون إلى أن هذه الطريقة لا تمتلك مزايا كبيرة، مقارنة بالحد من السعرات الحرارية في محاربة السمنة.

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