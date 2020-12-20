3 فيتامينات تعزز الحماية من أمراض الجهاز التنفسي

المصدر: دبي – البيان الصحي

توصل باحثون بريطانيون إلى وجود علاقة وثيقة بين استهلاك كميات كبيرة من فيتامينات A وE وD وخفض التهابات ومشاكل الجهاز التنفسي، بمختلف أنواعها والحماية منها أيضاً. شملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة إمبريال في لندن، 6115 مشاركاً بالغاً يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي لم يسبق تشخيصها. وركز الفريق على فحص مدى تأثير الفيتامينات المذكورة أعلاه على الحالة من خلال تقسيمهم إلى مجموعتين، اعتمدت إحداهما على استهلاك الفيتامينات من الأطعمة والأخرى من المكملات.

فيتامين

ووجد الباحثون أن «استهلاك فيتامين A وE من خلال النظام الغذائي والمكملات، ارتبط بانخفاض مشاكل الجهاز التنفسي».

كما وجدوا أن «فيتامين D كان أكثر فعالية عند استهلاكه من كلا المصدرين، النظام الغذائي والمكملات، بدلاً من التركيز على الأطعمة فقط».

وبجانب أهمية المكملات، يوصي الخبراء بعدم إهمال إضافة المصادر الطبيعية الغنية بهذه الفيتامينات إلى المكملات لتعزيز مستوياتها في الجسم والتخفيف والحماية من مشاكل الجهاز التنفسي، سواء كانت الربو أو داء الانسداد الرئوي المزمن والتهابات الصدر وغيره.

هذا وتشمل المصادر الرئيسية لفيتامين A كلاً من الكبد والحليب كامل الدسم والجبن بجانب الجزر، والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، والفواكه برتقالية اللون. وتتضمن أبرز مصادر فيتامين E الزيوت النباتية والمكسرات والبذور، كما تتمثل أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين D في كل من الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والتونة، صفار البيض واللحوم الحمراء والشوفان ومنتجات الصويا أيضاً، بجانب الحليب والمشروم.

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