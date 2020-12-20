فيتامين K2 مفيد للقلب والعظام

المصدر: دبي – البيان الصحي

هناك العديد من الفيتامينات المعروفة بفوائدها الكثيرة، إلا أنه نادراً ما يتم التركيز على فيتامين K2، رغم أنه مفيد جداً ومهم للقلب والعظام.

وينضم فيتامين K2 إلى فئة الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والتي تساعد في تعزيز صحة القلب والأسنان والعظام وغيرها، ومن خلال مجلة با-باميل نوضح أبرز مزاياه ومصادره الطبيعية وهي أن لفيتامين K2 فاعلية كبيرة في خفض خطر الإصابة بمشكلات القلب وخصوصاً فيما يتعلق بالتلف ويعزّز صحة القلب ككل. كما سبق وكشفت دراسة، أن هذا الفيتامين يحفّز بروتيناً معيناً يمنع تراكم ترسبات الكالسيوم على جدران الأوعية الدموية بجانب قدرته على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تعزيز

كما يساهم في تعزيز صحة العظام ويقويها بجانب تعزيز كثافة المعادن بها ويقلل من إمكانية الإصابة بمشكلات العظام، وخصوصاً لدى السيدات في مرحلة انقطاع الطمث.

وأثبتت إحدى الدراسات، أن استهلاك ما يكفي من فيتامين K2 يساعد في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم ويحل مشكلة ارتفاعها.

كما يساعد على تخفيف اضطراب القلق والاكتئاب، وهما كثيراً ما ينتجان عن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم. كما يتميز هذا الفيتامين بخصائص مضادة للأكسدة تجعله فعّالاً في خفض خطر الإصابة بالسرطان من خلال تثبيط العملية التي تؤدي لنمو الورم.

مصادر

وتتمثل أبرز المصادر بصفار البيض، إذ عادة ما يتم تجاهل الصفار والتركيز على بياض البيض، ولكن هذه الخطوة تجنبك الحصول على فيتامين K2 والاستفادة بمزاياه. كما تأتي الزبدة من بين أبرز المصادر الطبيعية لفيتامين K2، فحتى ملعقة واحدة كبيرة منها تمد جسمك بنسبة معقولة من الفيتامين يحتاجها الجسم.

وتعد اللحوم على هيئة النقانق أو الهوت دوغ وما شابه بجانب السلامي أيضاً، من المصادر الغنية بفيتامين K2، لذا يُنصح بتناولها بين الحين والآخر وإضافتها للنظام الغذائي. وإلى بجانب فوائدها العديدة، تحتوي منتجات الألبان المخمّرة بما في ذلك الكريمة أو القشدة الحامضة على نسبة ممتازة من فيتامين K2، إذ تحتوي القشدة الحامضة الكثيفة على 8 غرامات من الفيتامين.

وبالإضافة لكونه مصدراً غنياً للبروتين وغيره من عناصر غذائية، يعد الدجاج وخاصة بالجلد أحد أبرز مصادر هذا الفيتامين، كما أن كل جزء من الدجاج يحتوي على نسبته الخاصة من الفيتامين.

الجبن

كما يوصى بعدم إهمال الجبن وتناول كميات صغيرة منه للحصول على فيتامين K2 بجانب العناصر الأخرى مثل: البروتين، والكالسيوم، وفيتامين A.

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