العنب الأسود يقي من الزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت خبيرة التغذية بمركز الدراسات الزراعية الفرنسية هيلين هوداك أهمية العنب الأسود أو الأحمر الداكن لقدرته على الحماية من تصلب الشرايين. وأوضحت الخبيرة لمجلة «هيلث نيوترشن» أن العنب غني بالسكر، مما يجعله فاكهة الطاقة التي تتناسب مع المجهود الذهني والجسماني.

وشددت الخبيرة على ضرورة اختيار العنب داكن اللون. لاحتوائه كميات وفيرة من الفيتامينات والمواد المغذية.

وكانت دراسة أمريكية قالت إن مركب «ريسفيراترول» (Resveratrol) الموجود طبيعياً في قشور وبذور العنب يمكن أن يستخدم في تطوير علاج لقتل خلايا سرطان القولون ومنع الإصابة بالمرض.

كما أفادت دراسة أمريكية بأن تناول كوبين من فاكهة العنب لمدة ستة أشهر يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

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