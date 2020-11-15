3 أطعمة لإنقاص الوزن في فصل الخريف

المصدر: دبي - البيان الصحي

يمكن اختيار أسلوب حياة صحي من خلال التركيز على الأطعمة المتوافرة في موسم الخريف، والتي يمكن أن تدعم الجسم من خلال خصائصها الإيجابية، وتساعد الأطعمة الثلاثة التالية على إنقاص الوزن خلال هذا الفصل وفقاً لما أوردته مجلة «إيلي» الألمانية.

01

الشمندر

يعتبر الشمندر من الأطعمة اللذيذة، ويمتاز بسعرات حرارية قليلة، فهو مثالي لإنقاص الوزن، ويحتوي الشمندر على الكثير من فيتامين A للعينين، وB لعملية التمثيل الغذائي وC للجهاز المناعي، وهو مزيج صحي للغاية خاصة في فصل الخريف، وبفضل مكونات الشمندر فإن له تأثيراً إيجابياً على حرق الدهون ويزود الجسم بالكثير من الطاقة.

02

الفطر

يحتوي الفطر على فيتامينات B 1، 2، التي تحفز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تدعم إنقاص الوزن، كما يتكون الفطر من حوالي 95% من الماء، ولذلك فهو من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية للغاية، ويحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية ويبقى في الجهاز الهضمي لفترة طويلة نسبيا دون أن يكون من الصعب هضمه، ولذلك يشعر المرء معه بالشبع لفترة طويلة.

03

اليقطين

على غرار الفطر، يتكون اليقطين من الماء بشكل أساسي، فمن ناحية يوفر هذا السعرات الحرارية، ومن ناحية أخرى يمد الجسم بالكثير من السوائل، وبفضل الألياف الموجودة باليقطين يتم تدعيم عملية الهضم، كما يضمن المحتوى العالي من فيتامين C تعزيزاً مثالياً لجهاز المناعة، وهو أمر مفيد بشكل خاص في الوقت الحالي وفي الخريف.

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