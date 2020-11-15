استبعاد الأطعمة المصنعة يقلل مخاطر أمراض القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

يشكل النظام الغذائي، العنصر الأكثر أهمية في الحيلولة دون الإصابة بأمراض القلب، التي تتسبب في الوفاة في مختلف أنحاء العالم، أكثر من أي مرض آخر. وأكد باحثون في دراسة جديدة، أنه يمكن تقليل مخاطر أمراض القلب، بتبني نظام غذائي صحي بدرجة أكبر، واستبعاد الأطعمة المصنعة، والتركيز على الفواكه والخضراوات والمكسرات. وقال الطبيب شينياو ليو، الباحث بالجامعة الجنوبية المركزية في تشانجشا بالصين، وواضع الدراسة الرئيس: «يمكن تلافي أكثر من ستة ملايين حالة وفاة، بخفض ما يدخل الجسم من الأطعمة المصنعة، والمشروبات السكرية والدهون المتحولة والمشبعة، والسكر المضاف والملح المضاف، مقابل زيادة ما يدخل الجسم من الأسماك والفواكة والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة. ويجب تناول ما بين 200 إلى 300 غرام من أحماض أوميغا 3 الدهنية، من المأكولات البحرية يومياً».

وأضاف ليو: «وعلاوة على ذلك، يجب تناول يومياً ما بين 200 إلى 300 غرام من الفواكه، وما بين 290 إلى 430 غراماً من الخضراوات، وما بين 16 إلى 25 غراماً من المكسرات، وما بين 100 إلى 150 غراماً من الحبوب الكاملة». وقدرت الدراسة، التي نشرت في دورية القلب الأوروبية، بعنوان «جودة الرعاية والنتائج السريرية»، أنه يمكن الحيلولة دون حدوث 69% من الوفيات، نتيجة لمرض القلب الإقفاري في مختلف أنحاء العالم، في حال تم تبني أنظمة غذائية صحية بصورة أكبر. وتابع ليو: «مرض القلب الإقفاري، يمكن منعه لحد كبير، بسلوكيات صحية، ويجب على الأفراد المبادرة بتحسين عاداتهم». وقالت الطبيبة إليزابيث كلوداس، وهي طبيبة قلب وأوعية دموية لموقع هيلث لاين الإلكتروني: «هناك تسعة عوامل خطر رئيسة للإصابة بأمراض القلب، اثنان منها لا يمكن فعل شيء حيالهما: العمر والتاريخ الأسري، أما البقية، فيمكن ضبطها، ويحرك الغذاء جزئياً خمسة من تلك السبعة».

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