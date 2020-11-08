شاي التفاح يعزّز مناعة الجسم

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة بريطانية أن شرابَ شاي التفاح يحتوي على فوائد تخصُ الجهازين المناعي والهضمي. ويحتوي التفاح على مصادر غنية بفيتاميني C وA وهما العنصران الأساسيان لتقويةِ مناعة الجسم، إضافة لتوفيرِ التفاح الماء والألياف والإنزيماتِ الضرورية لسلاسةِ الهضم.

وذكرت الدراسة التي نشرتها «ديلي اكسبرس» أن فوائده للمناعة والهضم كبيرة خصوصاً في علاج الإمساك، ويمكنك الاستمتاع بهذه الفوائد وتعظيمها إذا تناولت شاي التفاح، حيث يعد التفاح مصدراً غنياً بفيتامين «سي» و«أ»، وهما من العناصر الأساسية لمناعة قوية، كما يوفر التفاح كلاً من الماء والألياف والأنزيمات الضرورية لسلاسة الهضم وعلاج الإمساك. ويعد التفاح فاكهة مثالية لكل من مرضى السكري ومن هم في مرحلة ما قبل السكري، ويمد الجسم بمضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة السموم وخفض التوتر، إلى جانب أن الألياف تحسّن من إخراج السموم أيضاً.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز