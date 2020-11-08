التين.. يقوّي القلب ويحارب الإمساك

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد المركز الألماني للتغذية أن التين يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مفيد لصحة القلب والعظام والأعصاب والنظر والأمعاء والبشرة.

وأوضح المركز أن التين يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لصحة القلب، والكالسيوم المهم لصحة العظام، والحديد المهم لبناء الدم، وفيتامين A المهم لصحة النظر وجمال البشرة وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، ومنها فيتامين B7 المعروف باسم «البيوتين» والمهم لجمال البشرة والشعر والأظافر.

كما يزخر التين بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تحارب الإمساك.

كما يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز