زيت الخروع للتخلص من الآلام الروماتيزمية

المصدر: دبي - البيان الصحي

يحتوي زيت الخروع على حمض ريسينولايك المعروف بفاعليته كمضاد لالتهاب والجراثيم والفيروسات والفطريات، وفق ما جاء في موقع «بولد سكاي» المعني بالصحة.

وتتمثل أهم فوائد زيت الخروع الصحية في علاج التهاب المفاصل الروماتيزمي لاحتوائه على حمض الريسينوليك، والأحماض الدهنية الأخرى، فإن زيت الخروع يمثل علاجاً سحرياً للتخلص من الآلام الروماتيزمية، والتهاب المفاصل والنقرس، فزيت الخروع يخترق بسهولة طبقات الجلد ويخفف الألم، لذا ينصح باستعماله في تدليك موضع الألم للتخلص منه والشعور بالراحة.

وكذلك يساعد في تحديد النسل، إذ يعتبر تناول زيت الخروع مانعاً طبيعياً للحمل، ويقضي حمض الريسينوليك الموجود فيه على الحيوانات المنوية، وبالتالي لا يحدث الحمل إطلاقاً، كما أن تناوله للمرأة الحامل بكثرة قد يتسبب في الإجهاض.

كما يخفف زيت الخروع من اضطرابات الدورة الشهرية التي يشكو منها العديد من النساء.

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