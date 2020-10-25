اللوز النيّئ لعلاج الكوليسترول

المصدر: دبي – البيان الصحي

توصلت دراسة حديثة نشرت نتائجها في دورية Journal of Nutrition إلى أن استبدال الكيك أو المافن، الذي يتم تناوله في الصباح، بقبضة من اللوز النيئ، يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار بحسب ما ذكر موقع Haravrd Health.

انخفاض

وشملت الدراسة 82 شخصاً يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، وتوصل الباحثون إلى أن هذا المستوى سجل انخفاضاً لديهم بعد تناولهم 3 أكواب من اللوز النيئ في الصباح. كما أظهرت النتائج أن ذلك يعزز قدرة الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار في الدم. إلا أن هذا التأثير لم يثبت إلا لدى الأشخاص الذين لا يعانون من الوزن الزائد.

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