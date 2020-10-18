الكركم يحارب آلام المفاصل

المصدر: دبي - البيان الصحي

وجدت دراسة جديدة، نشرت في دورية «آنالز أوف إنتيرنا ميديسن»، أن الكركم قد يكون مسكناً فعالاً لآلام المفاصل، وخاصة مفاصل الركبتين. وخلال الدراسة، قام الخبراء في جامعة تسمانيا بأستراليا بدراسة 70 مريضاً يعانون من التهاب مفاصل الركبة المصحوب بأعراض وتورم داخل مفصل الركبة، وتم إعطاؤهم إما كبسولتين من الكركم يومياً أو دواء وهمي لمدة 12 أسبوعاً.

ووجدت النتائج التي نُشرت في دورية «آنالز أوف إنتيرنا ميديسن»، أن المرضى الذين تناولوا مكملات الكركم أبلغوا عن ألم أقل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي. ولم تكشف عمليات المسح عن أي اختلافات في السمات الهيكلية لمفصل الركبة، مما يشير إلى أن تأثير الكركم اعتمد على تخفيف الآلام، ولم يعالج مشاكل الركبتين.

هشاشة

وقال الباحثون إنه نظراً لعدم وجود علاجات فعالة لهشاشة العظام، ولعدم فعالية مسكنات الألم في الكثير من الحالات، فإن الكركم يستحق المزيد من الدراسات.

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