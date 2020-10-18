خل التفاح يحارب بكتيريا الأمعاء الضارة

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعمل خل التفاح على تنشيط الهضم ويحارب آلام البطن والانتفاخ.

وأوردت مجلة «فرويندين» الألمانية المعنية بالصحة والجمال، أن خل التفاح يساعد أيضاً على ضبط العصارة الهضمية، فيخفف من الشعور المزعج بحرقة المعدة. كما أن حمض التفاح يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ويحارب بكتيريا الأمعاء الضارة. من ناحية أخرى، يُعد خل التفاح منجماً من المعادن، فهو يزخر بالكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد، ومن ثم فهو يعد مفيداً أيضاً للمفاصل والغضاريف. وحذرت «فرويندين» من أن تناول كمية كبيرة من خل التفاح النقي قد تترتب عليه آثار سلبية، لذا ينبغي تخفيفه بإضافة ملعقة منه إلى كوب ماء.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز