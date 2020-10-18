وجبة نموذجية لعلاج «السكري»

المصدر: دبي – البيان الصحي

ينصح بعض الخبراء المصابين بالسكري من النوع الثاني بعلاج مرضهم بالتخلي عن النظام الغذائي المميز لمعظم الناس، والمحتوي على المعكرونة والخبز الأبيض المحمص والبطاطا والبسكويت ومزيج الموز والحليب.

وهذا يشكل وفق «ديلي ميل» جزءاً من النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، أما البديل الآخر الفعّال فهو فقدان الوزن من خلال تناول وجبة رئيسة من شرائح اللحم المشوي مع الجزر.

فخلال العام الجاري، تم الإعلان عن هذا النظام الغذائي، ضمن برنامج «النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات»، وقد حصل على الموافقة الرسمية ليتم وصفه من قِبل أطباء الصحة العامة البريطانيين للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، وأيضاً للمعرضين للإصابة بهذا المرض. وسيكون نصف الوجبة النموذجية عبارة عن خضروات، في حين سيشكل البروتين والكربوهيدرات المؤلفة من الحبوب الكاملة، بدلاً من الكربوهيدرات البيضاء، باقي الوجبة.

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