الليمون شم رائحته يساعد على تحسين المزاج

المصدر: دبي - البيان الصحي

يحث خبراء الصحة على تناول ثمرة الليمون أو إضافتها إلى وجبات الطعام، نظراً لما فيها من منافع للجسم. وأشارت دراسة سابقة صدرت عن جامعة «أوهايو» الأمريكية، إلى أن مجرد شم رائحة الليمون، يفيد الإنسان ويساعد على تحسين مزاجه.

ويعتبر الليمون من المصادر المهمة لتزويد الجسم بالألياف، فإذا أفرغت كوباً واحداً من الثمرة على السلطة أو قمت برشه على الأطعمة المقلية، خلال اليوم الواحد، ستحصل على 5.9 غرامات من الألياف.

معايير

وتنصح المعايير الصحية الدولية، بأن يحصل الإنسان على قدر من الألياف يتراوح بين 25 و38 غراماً في اليوم الواحد، ولذلك، فإن الليمون يستطيع أن يمدك بنسبة مهمة مما تحتاجه.

وبما أن الليمون لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، فإن هذه الثمرة تساعد على خفض الوزن الزائد فضلاً عن ضبط ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم.

ويمنح الليمون، جسم الإنسان، ما يحتاجه من فيتامين C، لأن الكوب الواحد من عصير الليمون يمد الرجل بـ125% من حاجياته، أما المرأة فتحصل على مستوى أعلى يصل إلى 150%.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز