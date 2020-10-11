أوراق الكزبرة تقي من نوبات الصرع

المصدر: دبي – البيان الصحي

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن أوراق نبات الكزبرة يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في الوقاية من نوبات شائعة لدى مرضى الصرع. الدراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، ونشروا نتائجها، في دورية «FASEB Journal» العلمية.

وأوضح الباحثون أن الأعشاب، بما في ذلك الكزبرة، لها تاريخ طويل من الاستخدام مضادات للاختلاج في الطب الشعبي.

واكشف الفريق أن أحد مستقبلات أوراق الكزبرة وهو «الألدهيد الدهني»، ينشط قنوات البوتاسيوم المتعددة في المخ، المسؤولة عن تنظيم النشاط الكهربائي في الدماغ والقلب.

تنشيط

وقال الدكتور جيف أبوت، قائد فريق البحث: «اكتشفنا أن الكزبرة تعمل على تنشيط فئة من قنوات البوتاسيوم في المخ لتقليل نشاط النوبات». وأضاف أن «هذا الاكتشاف المحدد مهم، لأنه قد يؤدي إلى استخدام أكثر فعالية للكزبرة مضاداً لنوبات الصرع، كما سيساعد على تطوير عقاقير أكثر أماناً وفعالية لعلاج الاختلاج». ووفق آخر إحصاء نشرتها منظمة الصحة العالمية عن الصرع في 2017، فإن هناك ما يزيد على 50 مليون نسمة مصابين بالصرع في العالم، ويعيش نحو 80% من المصابين بالمرض في المناطق النامية. ويستجيب الصرع للعلاج في 70% من الحالات، غير أن العلاج لم يُتح بعد، لنحو ثلاثة أرباع المصابين به، والذين هم بحاجة إليه في البلدان النامية.

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