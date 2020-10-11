حليب الأم يقتل الأورام الخبيثة

المصدر: دبي – البيان الصحي

أظهرت دراسة أجراها باحثون بمستشفى جامعة موتول في براغ، وأشرفت عليها شركة أدوية فارما المحدودة أن مادة كيميائية موجودة فقط في حليب الأم يمكن أن تفتت الأورام الخبيثة إلى أجزاء صغيرة يتم التخلص منها في البول.

وثبت للباحثين التشيك وفق «ديلي ميل» أن سكر حليب «ألفا 1 هـ»، الضروري لنمو الطفل، يدمر الأورام دون الإضرار بالأنسجة السليمة، حيث لوحظ أنه عندما ترتبط هذه المادة السكرية بحمض الأوليك الدهني، يتشكل مركب «معقد» يحفز الخلايا السرطانية على «الانتحار».

ووجدوا أن 20 مصاباً بسرطان المثانة أفرزوا بقايا الورم الخبيث في البول بعد ست دفعات فقط من حقن «ألفا 1 هـ«في الوريد، حيث لوحظ أن المرضى يبدأون في التخلص من الأنسجة الخبيثة خلال ساعتين من العلاج.

ويأمل الباحثون أن يكون هذا الشكل»ألطف" من العلاج الكيميائي والعلاجات الأخرى، التي تسبب آثاراً جانبية مدمرة من خلال قتل الخلايا السلمية والخبيثة معاً.

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