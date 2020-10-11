الشمر يعالج العديد من المشكلات الصحية

المصدر: دبي – البيان الصحي

كثيراً ما يفضل الناس تناول الشمر بعد الطعام، كما أن لديه العديد من الفوائد والمزايا غير المعروفة كثيراً.

ووفقاً لموقع «newstracklive»، يتم هضم الشمر بشكل جيد ويزيل رائحة الفم، ويمكن تناوله أيضاً لعلاج العديد من المشكلات الصحية الأخرى، إذ يحتوي الشمر على 17% من الاحتياجات اليومية للجسم من فيتامين C و7% من الكالسيوم و6% من الحديد و6% من المغنيسيوم و3 % من البوتاسيوم و19 % من المغنيسيوم. وهي مواد سعراتها الحرارية منخفضة جداً. كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ما يسرع إذابة الدهون الزائدة المخزنة في الجسم، ويخفض الوزن.

ماء

وشرب ماء الشمر يخفف من الإمساك وحموضة المعدة وعسر الهضم ويسرع عملية الهضم، وهو غني بالحديد، ما يقوي الدم ويزيل الأوساخ عنه، كما يحتوي على البوتاسيوم، ما يساعد على التحكم بضغط الدم عن طريق شربه.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز