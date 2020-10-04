الموز يقوي الجهاز العصبي

المصدر: دبي- البيان الصحي

أكدت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات معتدلة من الموز يؤثر إيجابياً في عمل القلب، ويعزز الجهاز العصبي.

وقالت الدكتورة ناتاليا بوغاتشوفا، خبيرة التغذية من جامعة سيتشينوف، لوكالة «موسكفا» الروسية للأنباء يحتوي الموز على البوتاسيوم والماغنيسيوم والمنغنيز والنحاس. البوتاسيوم والماغنيسيوم ضروريان لعمل القلب بشكل طبيعي، وبالإضافة إلى هذا يسهمان في تنظيم مستوى ضغط الدم. أما النحاس فيساعد على تركيب الهيموغلوبين والكولاجين ويلعب دوراً في إزالة السموم من المواد الضارة، والمنغنيز ضروري لاستقلاب الطاقة.

وأضافت: إن الموز يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين B6، و"هذا الفيتامين مهم لصحة الجهاز العصبي وإنتاج الدم والحماية".

ألياف

ووفق كالة «نوفوستي» نصحت الخبيرة بتناول الموز غير الناضج تماماً، لأنه غني بالنشاء المقاوم والبكتين والألياف الغذائية المفيدة، للحفاظ على صحة الأمعاء وكذلك عند الإصابة بتصلب الشرايين ومرض السكري، ولكن بشرط تناول الموز باعتدال، مع أنه منخفض السعرات الحرارية وعملياً لا يحتوي على البروتين والدهون، ولكنه غنيّ بالكربوهيدرات، حيث يحتوي الموز الأصفر على نسبة عالية من سكر الفركتوز والغلوكوز، لذلك بعد تناوله يزول الشعور بالجوع.

واستناداً إلى هذه المعلومات، يسمح للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، وقليلي الحركة تناول موزة واحدة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، أما الرياضيون فعليهم تناول موزتين أو ثلاث في اليوم.

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