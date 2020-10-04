الخضراوات والفواكه النيئة أفضل للصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل فريق بحثي إلى أن تناول الخضراوات النيئة والفواكه غير المطبوخة أفضل للحالة المعنوية والصحة النفسية مقارنة بتناولها معلبة أو ضمن أكلات مطهية.

وركّزت معظم الدراسات السابقة على كمية الخضراوات والفواكه الصحية سواء للجسم أو للحالة النفسية، وتمتاز الدراسة الجديدة التي اعتمدت على مشاركة متطوعين من نيوزلندا والولايات المتحدة باختبار طريقة طهي أو تقديم هذه المغذيات وتأثيرها على الصحة النفسية.

ونُشرت الدراسة في مجلة «فرونتيرز إن سيكولوجي»، وحثّت على تناول الخضراوات والفواكه نيئة قبل أن تتعرّض لأية تغيرات بسبب الطهي أو التصنيع، لأن ذلك يغير من تركيبتها الغذائية. وأظهرت التجربة أن أكل الخضراوات والفواكه نيئة يزيد الإحساس بالرضا عن الحياة، ويقلل الاكتئاب، ويساعد على الوقاية من الأمراض النفسية.

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