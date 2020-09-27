الأغذية الصناعية المحولة تسرع الشيخوخة البيولوجية

المصدر: (دبي – البيان الصحي )

كشفت دراسة أن الأغذية الصناعية المحولة بشدة، والميسورة الكلفة والسهلة الاستخدام، مثل بعض الأطباق الجاهزة والمشروبات الغازية والبرغر والبسكويت، تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية لكبار مستهلكيها.

وخلصت هذه الدراسة التي استندت إلى قياس أحد مؤشرات الشيخوخة البيولوجية، إلى أن النظام الغذائي السيئ، وطول العناصر الجينية المعروفة بـ (تيلومير) (أو القطعة النهائية) عند 886 إسبانيا تخطوا الخامسة والخمسين من العمر مع مراقبة استهلاكهم اليومي للأغذية المحولة بشدة، قد يسرع شيخوخة الخلايا.

وقدم المشاركون الذين وزعوا على 4 مجموعات، من الأكثر استهلاكاً لهذه الأطعمة (3 مرات أو أكثر في اليوم الواحد) إلى الأقل استهلاكاً لها، عينات من لعابهم خضعت لتحاليل جينية، مع الإشارة إلى معدل الاستهلاك اليومي للأغذية المحولة.

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