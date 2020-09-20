الأطعمة التي تبقيك شاباً

المصدر: زكية سيد الهاشمي - أخصائية تغذية إدارة التغذية السريرية

الشعر الأبيض وتجعد الجلد وضعف المفاصل تلك هي من علامات التقدم في السن، ماذا إذا علمت أنه بإمكانك تأخيرها والأعراض المصاحبة لها، حيث باستطاعتك مجارات أحفادك في الجري ولعب الكرة والتمتع معهم بالحياة على كل الأصعدة كل هذا وأكثر يمكنك تحقيقه عن طريق حفاظك على حمية غذائية صحية ومتوازنة ومتواصلة بلا انقطاع ولا انهزام. والابتعاد كلياً عن فلسفة اتباع الحميات لفترات محدودة أو اتباع حميات تعتمد على مكملات غذائية وفيتامينات لفترات معينة، لذلك نحن كخبراء للتغذية ننصح دائماً باتباع حميات غذائية متوازنة ومتواصلة وجعلها أسلوب حياة يتبعها المرء طيلة حياته.

القاعدة هي كالتالي: باتباعك للحميات الغذائية الغنية بالمعادن والفيتامينات وأنت في سن مبكرة تضمن لك حياة صحية وسليمة على المدى الطويل مع تقدم العمر. القاعدة الأخرى هي كالتالي: الإصابات التي تطال كبار السن من هشاشة عظام وتصلب الشرايين والضغط وارتفاع ضغط الدم ماهي إلا ترسبات لحميات غذائية عالية السعرات الحرارية وعالية الدهون المشبعة والتي كانوا يتبعونها في سن مبكرة. القاعدة الأخرى هي كالاتي: أنت تعكس ما تأكل، بالتالي ما أنت عليه الآن من وزن وشكل وجودة صحة هي نتيجة مباشرة لما كنت وما زلت تأكل وتستهلك، فما تأكله اليوم يمثل أساساً تبني عليه صحتك في المستقبل.

مغريات

من المنصف القول إنه من الصعب التحكم بالمغريات المتوفرة من الأطعمة الشهية المتوفرة في كبسة زر من هاتفك المتحرك ليصلك الطلب في وقت قياسي لعتبة بابك سواء كان اختيارك صحياً أو لا. ولكن دعنا نلقي نظرة عن قرب على بعض ما تعرضه المطاعم لنا، لنقل مثلاً خبز البوريتو المقلي بالزيت والمحشو بالكريمة الحامضة والذي يأتي مع صحن من البطاطا المقلية، ما يجعل من هذه الوجبة مثالية في حال المحافظة عليها بالتسبب في انسداد في الشرايين. أو مثالاً آخر كقطعة من اللحم المشوي خال من الألياف مما يسبب إمساكاً وإحساساً غير مريح.

من الجهة الأخرى من الممكن القيام باختيارات عقلانية مثلاً الأطعمة من منتجات الألبان تكون غنية بالكالسيوم مما يقوي العظام ويقي من هشاشتها. مثالاً آخر الألياف من مصادر الحبوب الكاملة والتي تساعد الجهاز الهضمي على التخلص من الفضلات. وبالإضافة إلى مضادات الأكسدة المتوفرة في الفواكه والخضروات والتي بدورها تساعد في الوقاية من السرطان.

الطريقة المثلى للوصول إلى الوجبة المثالية هي عن طريق إضافة الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة إلى غذائك اليومي الذي معظمه يخلو من الدهون المشبعة والكوليسترول الضار والصوديوم وبالإضافة لكونها قليلة السعرات الحرارية. وما عليك القيام به هو الحصول على المزيد من الألياف والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفيتامينات الأمر الذي يضمن وصول أدائك الجسدي في أفضل حالاته.

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