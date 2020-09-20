البنجر يخفض الكوليسترول وينظف الكبد من السموم

المصدر: دبي _ البيان الصحي

ينصح خبراء التغذية في العالم بتناول البنجر (الشمندر) للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين عمل الجهاز الهضمي. وتشير مجلة Food News، إلى أنه وفقاً لخبراء التغذية، يعتبر البنجر مصدراً لجميع المواد المغذية والمعادن التي يحتاجها الجسم. والبنجر الموسمي، غني بفيتامينات A و C ومركبات الثيامين والنياسين وعناصر الحديد والكالسيوم والفوسفور والبروتينات. وعلاوة على هذا، تحتوي 100 غرام من البنجر على 128 ملغم من القلويات، و16 ملغم من المنشطات العشبية، و6 ملغم من الفلافونويد، و115 ملغم من التربينويدات، و3 ملغم من الصابونين Saponin (مادة شبه قلوية)، و11 ملغم من بيتا كاروتين.

فعالية

وبفضل هذه التركيبة، يحمي البنجر بفعالية أعضاء الجسم الداخلية من الالتهابات وينظم مستوى ضغط الدم. كما أن البنجر الموسمي يعزز عملية تنظيف الكبد الطبيعية من السموم، ويحفظ مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن عمل الأمعاء، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية. بحسب الخبراء. لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول البنجر نيئاً أو مشوياً. ولكن على الذين يعانون من مرض السكري، استشارة الطبيب قبل إضافته إلى نظامهم الغذائي.

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