الفجل الأحمر.. غني بالمعادن والفيتامينات

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعد الفجل الأحمر من أفضل الخضروات الغنية بالفوائد الصحية العظيمة؛ حيث يحتوي على العناصر والفيتامينات اللازمة للجسم، والتي لا غنى عنها صيفاً وشتاءً. وحسب تقرير نشر في مجلة نيوترشن الألمانية المتخصصة في التغذية الصحية يحتوي الفجل على عناصر البوتاسيوم والكالسيوم، والصوديوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والزنك، والألياف ومضادات الأكسدة، وفيتامينات C و B و k وA.

حماية

ويساعد الفجل الأحمر على حماية كرات الدم الحمراء وتعزيز توصيل الأكسجين للدم، والوقاية من الأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. وتبرز خصائص تناول الفجل خلال فصل الشتاء، حيث يعمل على الوقاية بشكل فعّال من نزلات البرد ومقاومة الالتهابات. ومن الخواص الغنية للفجل أن السعرات الحرارية، والكربوهيدرات منخفضة، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعطي شعوراً بالشبع دون زيادة في الوزن.

كما أنه يساعد على انتظام حركة الأمعاء، وتخفيف أعراض الإمساك، كما يحمي الكبد والمثانة، ومنع احتباس الماء في الجسم. وتعتبر مضادات الأكسدة التي يتميز بها الفجل واحتوائه على فيتامين «C» وحمض الفوليك والأنثوسيانين، له تأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون والكلى والأمعاء وسرطان المعدة والفم.

ويمنح الفجل خلال فصل الصيف الجسم الترطيب الكافي لمقاومة درجات الحرارة المرتفعة، نظراً لاحتوائه على الماء بشكل كبير.

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