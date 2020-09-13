«البصل» في صدارة أغذية السعادة

المصدر: دبي – البيان الصحي

كشفت دراسة بريطانية عن قائمة غذائية تضم أكثر المأكولات التي تجلب السعادة للإنسان، ويتصدرها البصل. وأكدت الدراسة أن البصل هو أكثر المأكولات التي تجلب السعادة والسرور يليه الجزر والفول والموز والبطاطا.

وأجريت هذه الدراسة -بحسب صحيفة «ديلي إكسبريس»- على 100 من السلع الغذائية الأساسية، لمعرفة مدى السعادة التي تجلبها المأكولات وبأسعار منخفضة.

قائمة

وتصدر البصل رغبات المبحوثين في قائمة المأكولات اللذيذة، التي تجلب السعادة مثل الشوكولاتة والبطاطس والكعك، حيث تبددت هنا الأسطورة القائلة إن الشوكولاتة هي سر السعادة. وفي سياق متصل كشف بحث طبي جديد أجراه علماء في سويسرا، عن مركب طبيعي في البصل فعال في تقوية العظام وتقليل خطر إصابتها بالترقق والهشاشة.

وقال باحثون في جامعة بيرن إن هذا المركب أثبت فاعليته في تقليل الخسارة العظمية عند استخدامه على خلايا العظم المستخلصة من الفئران المخبرية، ما يدل على أن تناول البصل باستمرار يمنع هشاشة العظام، خصوصاً عند السيدات المسنات الأكثر عرضة للإصابة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز