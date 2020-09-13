السكر.. قاتل صامت للأوعية الدموية

المصدر: دبي – البيان الصحي

أجرى أخصائيو التغذية تجربة علمية تبين آليّة تأثير السكر على الأوعية الدموية في الجسم. ونشرت ذي كوبنهاغن بوست مقالاً لعلماء من جامعة كوبنهاغن الدنماركية، يؤكد أن الإفراط في تناول يؤثر سلباً على الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى اضطراب عمل الأعضاء الداخلية للجسم.

دراسة

وقام الخبراء بإجراء دراسة شارك فيها رجال تناولوا 225 جراماً من السكر يومياً لمدة أسبوعين. ورصد الباحثون كمية تدفق الدم في الأطراف السفلى قبل وبعد الاختبار.

وبينت النتائج أن كمية الدم المتدفق إلى الأطراف السفلى انخفض بنسبة 17% مع نهاية الاختبار مقارنة بكميته قبل بدء التجربة. وأكد العلماء أيضاً انخفاض تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية، مثل القلب والدماغ في نهاية البحث.

وتقول البروفيسور يلفا هيلستين إن «تناول نصف لتر من الكولا بين فترة وأخرى لن يضر بالصحة، إذا كان غذاء الشخص صحياً ومتوازناً، أما الإفراط في تناول السكر فسيؤدي إلى نتائج سلبية عواقبها وخيمة، لأن تدفق الدم في الأوعية الدموية سيتراجع جداً ويعطل عمل الأعضاء الحيوية».

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