تناول الفاكهة في المساء يسبب زيادة الوزن

المصدر: (دبي _ البيان)

يحب بعض الاشخاص تناول الفاكهة مساء قبل النوم ويتساءل الكثيرون عما إذا كان هذا الأمر مفيداً أم ضاراً وعما إذا كان يسبب زيادة في الوزن.

ونقل موقع La Beautenaturelle الفرنسي عن خبيرة التغذية سارة أبو صبّاح قولها: إن الفاكهة تحتوي على سكريات بسيطة ويمكن للجسم امتصاصها بسهولة. وأضافت أن المساء هو الفترة التي لا يتم خلالها إنفاق الكثير من الطاقة وأنه لهذا يسبب يتراكم السكّر فيه وبالتالي زيادة الوزن.

وأشارت إلى أن الفاكهة تحتوي على نسبة مرتفعة من الفركتوز وأن تناولها مساء يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم. كذلك قالت الاختصاصية ناومي تابر بحسب الموقع إن بعض الفاكهة الغنية بالسكر قد تعزز الشعور بالجوع والرغبة في تناول الحلويات.

ونصحت باختيار الإجاص والتفاح والخوخ والغريب فروت. ولهذا ذكرت الخبيرتان بضرورة تناول من 3 إلى 5 حصص من الفاكهة خلال النهار شرط أن يتم في المقابل القيام بنشاطات تساعد على إنفاق الطاقة.

ودعتا إلى تناول الطعام باعتدال وتجنب أكل الفاكهة التي تحتوي على الأحماض كالبرتقال ليلاً وعدم المبالغة في استهلاك تلك الغنية بالسكّر مثل الموز والعنب والبطيخ والشمام. كما أشارتا إلى أنه من الأفضل تناول الفاكهة قبل مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل النوم.