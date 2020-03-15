الشمام يساعد على حماية الجسم من الجفاف

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

يعتبر الشمام من الفواكهة التي تحتوي على نسب كبيرة من الماء تساعد في ترطيب الجسم ووقايته من الجفاف، خصوصاً في أجواء الصيف الحارة، ليس هذا فحسب لكنها غنية أيضاً بالمواد المفيدة.

ويحتوي الشمام على مضادات الأكسدة ويقوم بفلترة الجسم من المواد الضارة والتي تسهم في منع الشيخوخة المبكرة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالربو ويقل عند الأشخاص الذين يتناولون مواد غذائية معينة، إحدى هذه الأطعمة هي التي تحوي على كميات من البيتا كاروتين والتي تتواجد بكثرة في الفواكه الصفراء والبرتقالية مثل الشمام، اليقطين والجزر.

كما يحتوي الشمام على الألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ج، سي، وجميعها تساعد في بقاء القلب صحياً، حيث تناول الأطعمة التي تحتوي على بوتاسيوم عالٍ يساعد في خفض ضغط الدم.