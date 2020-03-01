5 إجراءات غير صحية تتبعها المطاعم لتحسين مذاق الطعام

المصدر: دبي – البيان الصحي

يعتمد الكثيرون في معظم وجباتهم على تناول الطعام في المطاعم، الأمر الذي قد يعرضهم إلى خطر الإصابة بوعكات صحية ناجمة عن عدم التزام بعض المطاعم بمعايير الصحة العامة.

وفيما يلي مجموعة من الممارسات غير الصحية التي تتبعها بعض المطاعم لتحسين مذاق مأكولاتها، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

1 ــ استخدام الملونات الصناعية

إن اللون الأحمر المستخدم في بعض الأطباق مشتق من قطران الفحم وهو مادة مسرطنة، وخاصة في متاجر الحلويات الصغيرة والباعة المتجولين في محطات القطار ومواقف الحافلات.

2 ــ المواد الحافظة

تستخدم المطاعم الصغيرة والباعة المتجولون في الوجبات السريعة مادة مضافة تسمى «بنزوات الصوديوم»، وهي مادة كيميائية تستخدم لحفظ الطعام، إلا أن نفس المادة تستخدم في حفظ عدد من المنتجات المنزلية الأخرى، مثل مناديل الأطفال والشامبو، لذا فإن وجود نسبة عالية من هذه المادة في الطعام قد يضر بالصحة.

3 ــ الشوي المفرط

في حين أن الطعام المشوي صحي للجسم، فإن الإفراط في شوي الأطعمة يشكل خطراً على الصحة، إذ يقول الخبراء بأن الشوي الزائد قد يحطم المواد الغذائية الموجودة في الطبق ويغير المذاق، ويطلق غازات ضارة للقلب والأمعاء.

4 ــ الملح الزائد

وفقاً لدراسة نشرت في مجلة أبيتايت، تبين بأن مطاعم الوجبات السريعة تفرط في استخدام الملح في وجباتها. يحدث ذلك لأنهم يميلون إلى استخدام الكثير من الملح لتتبيل وجبات الطعام وتحسين نكهة الطبق. كما يستخدم الملح أيضاً في المضافات الغذائية وكمادة حافظة لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة، لذلك حتى الأطعمة التي لا تبدو مالحة، مثل المعجنات والكعك والخبز، يمكن أن تحتوي على الكثير من الملح. من المستحسن ألا تتجاوز الجرعة اليومية من الصوديوم أكثر من 2300 ملليغرام، أي حوالي ملعقة صغيرة واحدة. يرتبط استهلاك الملح الزائد بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

5 ــ إعادة استخدام بقايا الطعام

في حين أن المطاعم الراقية تتخلص ببساطة من طعام البوفيه الزائد، فإن المطاعم المتوسطة والصغيرة تعيد استخدام بقايا الطعام لزيادة هامش الربح. غالباً ما يقومون بإعادة تسخين الطعام وإضافة طبقة من الزبدة أو الجبنة لجعلها تبدو لذيذة. وينصح بتجنب تناول بقايا الطعام لأنها عادة توضع في الثلاجة مع غيرها من المواد الغذائية، وهناك فرص لتعفنها وفسادها بسبب الأطعمة الأخرى مما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض.