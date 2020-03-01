البطاطا الحلوة تساعد على صفاء البشرة

المصدر: دبي – البيان الصحي

تعد البطاطا الحلوة أغنى الأطعمة النباتية بفيتامين «أ» وتتفوق حتى على الجزر، لذلك يُنصح بتقديمها باستمرار للأطفال ليحبوها.

كما يُنصح مرضى السرطان الذي يتلقون علاجاً كيماوياً بتناولها، لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وفقاً لمجلة «هيلث نيوترشن».

كما يوفر اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة صبغة الكاروتينات وفيتامين «إي» وكلاهما من مضادات الأكسدة التي تنقي الجسم من السموم وتساعد على صفاء البشرة.

وتوفر كل 100 غرام من البطاطا الحلوة 3 غرامات من الألياف، و283% من الاحتياجات اليومية للإنسان من فيتامين «أ»، و10% من فيتامين «ب6»، و4% من فيتامين «سي».

أما المعادن، فتوفر كل 100 غرام من البطاطا الحلوة 9% من الاحتياجات اليومية للإنسان من البوتاسيوم، و6 بالمئة من المغنيسيوم، و3 بالمئة من الكالسيوم والحديد. وتمتاز البطاطا الحلوة بالكربوهيدرات الصديقة التي يتم امتصاصها ببطء، وبالتالي لا تسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعاً. وفي حالات الإمساك يمكنك تناول حبة بطاطا حلوة مع كوب ماء للتخلص من المشكلة. كما يمكنك تناولها يومياً كوجبة خفيفة تساعد على إنقاص الوزن.