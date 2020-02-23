الأطعمة المقلية مرة أسبوعياً خطر على القلب

المصدر: دبي _ البيان الصحي

حذرت دراسة أمريكية من تناول الطعام المقلي، مؤكدة أنه يزيد من خطر الإصابة بالداء القلبي الإكليلي المعروف باسم مرض القلب التاجي.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية؛ فقد وجدت الدراسة، التي أجريت في مستشفى VA لنظام الرعاية الصحية في بوسطن بالولايات المتحدة، وشملت أكثر من 150 ألف متطوع، أن تناول الأطعمة المقلية مرة واحدة في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بمرض القلب التاجي، وأن خطر الإصابة بالمرض يزداد كلما تضاعفت كمية المقالي التي يتم تناولها.

وكشفت الدراسة عن أن زيوت القلي تطلق ما يعرف بالألدهيدات، وهي مواد كيميائية يمكن أن ترفع من ضغط الدم وتخفض من الكوليسترول «الجيد».

وتميل الأطعمة المقلية لأن تكون عالية السعرات الحرارية والدهون بشكل كبير مع مرور الوقت، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين؛ ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وترتبط الأطعمة المقلية بزيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم، في حين أن تأثيرها على مرض القلب التاجي كان أقل وضوحاً.

مستويات عالية من الدهون

ويحتوي الطعام المقلي على مستويات عالية من الدهون، التي تكون غالبيتها من الدهون غير المشبعة، والتي تتشكل عندما تخضع لعملية تسمى بالهدرجة.

ويمكن أن تحدث الهدرجة عند تسخين الزيوت على درجات حرارة عالية جداً، أو إذا قام مصنعو المواد الغذائية بإضافة الهيدروجين إلى منتجاتهم لإطالة عمر التخزين.

وتغير هذه العملية التركيب الكيميائي للدهون؛ ما يجعها أكثر صعوبة على الجسم للتحلل، وهو ما يرتبط بالعديد من الأمراض كالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.