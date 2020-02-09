السبانخ لإنقاذ مصابي الأزمات القلبية

المصدر: دبي – البيان الصحي

نجح باحثون أمريكيون في التوصل لطريقة لمعالجة أوراق السبانخ واستخدامها كبديل لعضلات القلب والأوعية الدموية التالفة وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

وأشار الباحثون إلى أن نبات السبانخ يتكون من مجموعة من الألياف الواسعة والمسرّعة في تفرعها بالأوعية الدموية داخل القلب.

ولذلك يقوم الباحثون بغسل أليافها وتفريعاتها من كافة الخلايا النباتية والصبغة الخضراء ومن ثم يتم ضخ مواد مطهرة ثم الدفع بمواد قريبة في سمكها وسيولتها من الخلايا الدموية.

وفي المرحلة التالية لذلك يتم ضخ خلايا حية تجهيزًا لربط الخلايا الصناعية بخلايا وعضلات القلب التالف.

وأوضح الباحثون أن المرحلة التي يعملون على تخطيها حاليًا هي تشغيل قلب قد تم استبدال خلاياه التالفة بخلايا السبانخ، وأشاروا إلى أنهم يعملون حاليًا على تطوير ألياف الخشب لاستخدامها في بناء العظام البشرية.