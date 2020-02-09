زيت فول الصويا يحفّز الإصابة بالأمراض العصبية

المصدر: دبي – البيان الصحي

يرتبط زيت فول الصويا بالعديد من المشكلات، حيث كشف الخبراء انه يؤدي إلى السمنة والسكري.

ووجد خبراء من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، في تقرير حديث، أن زيت فول الصويا يحفز الإصابة بالأمراض العصبية، بما في ذلك التوحد، والزهايمر، والاكتئاب، واضطراب القلق.

ووفقًا لما جاء في مجلة «ذا هيلث سايت»، اكتشف الباحثون أن لزيت فول الصويا آثارًا واضحة ومباشرة على منطقة ما تحت المهاد في الدماغ، مما يؤثر على وظائف الدماغ ويعزز فرص الإصابة بالأمراض العصبية. وبدلاً من زيت الصويا نصح الخبراء باستخدام زيت الزيتون البكر لأنه مصدر غني بمضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة الصحية، كما يحتوي على مستويات عالية من فيتامينات E و K.