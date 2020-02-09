زيت الأفوكادو يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المصدر: دبي – البيان الصحي

يتميز زيت الأفوكادو باحتوائه على دهون مشبعة أقل من زيت جوز الهند، حيث تحتوي ملعقة واحدة من زيت الأفوكادو على 1.6 غرام فقط من الدهون المشبعة، بينما يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والحد من التهابات الجسم، ويساعد أيضًا على فقدان الوزن.

كما يحتوي زيت بذور الكتان على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعد ضرورية للصحة عامة، حيث تساعد في الحد من الالتهابات وتعزيز صحة القلب والحماية من المخ. ويعتبر زيت السمسم غنياً بمضادات الأكسدة ويساعد على تقليل تلف الخلايا، ويعزز صحة الفم والأمعاء، كما يساعد بخفض ضغط الدم، ومحاربة التوتر والاكتئاب، ومفيد لصحة الشعر أيضًا.