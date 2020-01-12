تناول الفيتامينات أثناء علاج سرطان الثدي قد يؤدي إلى عودة المرض

المصدر: دبي - البيان الصحي

أشارت دراسة طبية جديدة إلى أن مريضات سرطان الثدي اللائي يستخدمن المكملات الغذائية في أثناء فترة العلاج الكيميائي ربما يكن أكثر عرضة لخطر عودة المرض والوفاة.

وأفاد باحثون في دورية علم الأورام السريرية بأنه يبدو أن استخدام المكملات الغذائية التي تزيد مستويات مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين بـ12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية يحد من فاعلية العلاج الكيميائي.

وقالت كريستين أمبروسون، رئيسة قسم الوقاية من السرطان، ونائبة رئيس قسم العلوم السكانية في مركز روزويل بارك للسرطان في نيويورك: «نستخلص من هذه الدراسة وغيرها من الأبحاث أنه ربما لا يكون من الحكمة تناول المكملات الغذائية في أثناء العلاج الكيميائي».

وأوضحت أنه يُعتقد أن مضادات الأكسدة قد تتداخل مع قدرة العلاج الكيميائي على قتل الخلايا السرطانية، مضيفةً أن «الطريقة الوحيدة التي يعمل بها العلاج الكيميائي هي توليد الكثير من الإجهاد التأكسدي داخل الخلية. والفكرة تتلخص في أن مضادات الأكسدة قد تمنع الإجهاد التأكسدي وتجعل العلاج الكيميائي أقل فاعلية».

وقالت أمبروسون إن الأطباء ينصحون المرضى منذ بضع سنوات بعدم تناول مضادات الأكسدة في أثناء العلاج الكيميائي، موضحةً: «لكن لم تكن هناك بيانات تجريبية قوية تدعم هذه التوصية».