ما هو نظام داش الغذائي؟

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعتبر مرض ارتفاع ضغط الدم من أمراض العصر وأكثرها شيوعاً وأشدها خطورة، إذ يلقب بالقاتل الصامت، لأن المصاب به لا تظهر عليه أعراض، على الرغم من أن تأثير هذا المرض قد يكون خطيراً ومهدداً لحياة المريض، وذلك لما يسببه من أضرار وخاصةً على الأوعية الدموية والشرايين.

ينصح مريض ارتفاع ضغط الدم بإتباع نظام داش الغذائي، بالإضافة لممارسة النشاط البدني خاصة للأشخاص المصابين بزيادة الوزن أو السمنة أو المصابين بمرض السكري. لأن هذين العاملين يساعدان على زيادة مخاطر الإصابة بضغط الدم المرتفع.

لنتعرف الآن على هذان النظام الغذائي بالتفصيل.

نظام داش الغذائي

مجموعة من التوصيات الغذائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وهو نظام غني بالألياف الغذائية كالخضار والفواكه، وقليل بالصوديوم والدهون المشبعة والسكريات. ومع اتباع هذا النظام الغذائي مع ممارسة الرياضة بانتظام قد يؤدي إلى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

من شأن هذا النظام الغذائي أنه سهل التطبيق وفائدته لا تقتصر على السيطرة على ارتفاع ضغط الدم فقط، وإنما من شأنه أيضاً التقليل من مخاطر الإصابة بالجلطات وأمراض القلب والشرايين.

التوصيات الغذائية لنظام داش الغذائي:

1 تناول 6-8 حصص من الحبوب الكاملة النخالة يومياً، فهي غنية بالألياف الغذائية وقليلة بالدهون.

2 تناول 4-5 حصص من الخضار والفواكه يومياً، تحتوي الخضار والفواكه على نسب عالية من الألياف الغذائية المهمة لصحة الجسم، كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي له دور في خفض ضغط الدم، ومن الخضار الغنية بالبوتاسيوم (السبانخ، الطماطم، اليقطين) ومن الفواكه الغنية بالبوتاسيوم (المشمش، الموز، الأفوكادو، البرتقال، التمر).

3 تناول 2-3 حصص من منتجات الحليب قليلة الدسم يومياً. فهي مصدر غني بالبروتين والكالسيوم الذي يلعب دور في تنظيم ضغط الدم.

4 تناول 4-5 حصص من المكسرات والبقوليات والبذور أسبوعياً.

5 اختر المكسرات غير المملحة، فهي مصدر غني بدهون غير المشبعة التي قد تحافظ على مستويات الكوليسترول الطبيعية في الدم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم وبالتالي تضمن التدفق الطبيعي للدم فيها.

6 قلل تناول الدهون إلى حصتين يومياً، حيث إن النظام الغذائي القليل بالدهون المشبعة له دور في التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.

7 قلل من تناول الملح، كل ملعقة صغيرة ملح تحتوي على 2300 ملغم من الصوديوم، وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم فينصح بتقليل تناول الصوديوم إلى 1500 ملغم يومياً.

ويجب الانتباه إلى أن الصوديوم غير مقتصر على ملح الطعام الذي نضيفه للأكل، فهناك مصادر أخرى للصوديوم قد لا ننتبه لها مثل المخبوزات، اللحوم المعلبة والمصنعة، الشوربات الجاهزة، الأجبان المملحة، الصلصات الجاهزة.

ومن النصائح لتقليل تناول الصوديوم:

Ⅶ قلل من تناول اللحوم المصنعة وأيضاً الصلصات الجاهزة.

Ⅶ تخلص من الماء الموجود في المعلبات أو اختر المعلبات غير المملحة.

Ⅶ أبعد المملحة عن مائدة الطعام.

Ⅶ لا تهمل ممارسة الرياضة بانتظام، فللنشاط البدني دور في المحافظة على صحة القلب، فاحرص على ممارسة الرياضة بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً.

Ⅶ رهام سليم - أخصائية تغذية علاجية أولى إدارة التغذية السريرية