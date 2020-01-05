شرب عصير الرمان يقلل من الكوليسترول

المصدر: دبي _ البيان الصحي

عادة ما توصف أدوية الستاتين للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو يُنصحون بفقدان الوزن، وينصح آخرون أيضاً بتقليل كمية الملح في النظام الغذائي، ووقف شرب الكحول والتدخين.

ومع ذلك، فإن مجرد إضافة أنواع معينة من المواد الغذائية إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد على خفض الكوليسترول.

ووفقاً لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، يمكن لفاكهة أن تعود بالنفع على الأشخاص الذين يتطلعون إلى خفض الكوليسترول، وذلك بجانب نكهتها الجميلة.

وتقول خبيرة التغذية شونا ويلكينسون: «غالباً ما يوصي بالرمان للمساعدة في أمراض القلب والأوعية الدموية خاصة مع إمكانية خفضه لمستويات الكوليسترول».

ويُعتقد أن الرمان يعمل بطرق متنوعة، بما في ذلك الحد من الأكسدة، ودعم نشاط أكسيد النيتريك، وتثبيط أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والمعروف أيضاً باسم الكوليسترول السيئ، كما يحتوي الرمان على مضادات أكسدة معينة تعرف باسم «البوليفينول».

وأضافت الخبيرة: «يمكنك شراء الرمان وإضافته إلى أنواع الطعام المختلفة أو يمكنك شرب عصيره، وإذا اشتريت عصير الرمان تحقق من المكونات، لأن بعض عصائر الرمان لديها كميات من السكر المضافة التي من الواضح أنها تضر بالصحة». وأوصت أخصائية التغذية أيضاً، بإضافة الألياف إلى النظام الغذائي للمساعدة في خفض الكوليسترول، حيث تقول: «من المعروف أن الألياف القابلة للذوبان هي الأكثر شهرة في خفض الكوليسترول، عندما تكون جزءاً من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول».