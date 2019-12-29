المصدر: دبي - البيان الصحي

تنعكس التغذية السليمة والمتوازنة إيجابياً على جميع أجهزة الجسم وخاصة الدماغ. ولكن مع اتباع أسلوب حياة سريع ومع زيادة متطلبات الحياة، فقد يعاني الكثير من الأشخاص من عدم التركيز والنسيان وضعف الذاكرة، إما لأسباب جينية، أو عدم أخذ قسط كافٍ من الراحة، أواتباع نمط حياة غير صحي.

يأتي دور التغذية السليمة هنا بشكل كبير. فهي تلعب دوراً مهماً في إمداد خلايا الجسم ومنها خلايا الدماغ بما تحتاجه من عناصر غذائية ضرورية لدعم صحة الدماغ، وضمان تدفق جيد للدم في خلايا الدماغ، وبالتالي ضمان الأداء الجيد لوظائف الدماغ من زيادة التركيز والمحافظة على ذاكرة قوية.

وإليكم بعض النصائح الغذائية:

أكثر من تناول الخضراوات

خاصة المجموعة الصليبية (مثل البروكلي، الملفوف، الزهرة) والخضار الورقية الخضراء (مثل السبانخ والسلق). فتناولها يدعم الذاكرة، وإضافة الخضار الورقية الخضراء للسلطات مثلاً يمد الجسم بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي.

تناول التوت بمختلف أنواعه

التوت الأسود والأحمر، التوت البري والكرز، فهي مصادر غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وتجديد الخلايا. ولها دور في دعم وزيادة التركيز. تناولها كوجبة خفيفة أو مع حبوب الإفطار.

تناول كمية كافية من الأحماض الدهنية الغنية بالأوميغا 3

الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونا والسردين. فهي أساسية لصحة الدماغ، وقد تساعد على تحسين الذاكرة. واحرص على تناول الأسماك مرتين في الأسبوع.

احرص على تناول الجوز

يحتوي على الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تساعد على المحافظة على صحة الدماغ وتقوية الذاكرة. كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز الإحساس بالشبع.

قلل من تناول اللحوم الحمراء

فهي غنية بالدهون المشبعة المرتبطة بأمراض الأوعية الدموية.

استمتع بتناول الشوكولاتة الداكنة

بشرط أن تكون غير محلاة وتحتوي على ما لا يقل عن 72% من الكاكاو. فهي غنية بالفلافينويدز التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية والتي تحسّن من تدفق الدم للدماغ. مع وجوب الانتباه إلى احتوائها على السعرات الحرارية العالية التي قد تسبب زيادة للوزن.

تناول الحبوب الكاملة

كالشوفان، والكينوا. فهي غنية بفيتامين B الذي له دور في التقليل من الالتهابات وبالتالي يحافظ على خلايا الجسم ومن ضمنها خلايا الدماغ.

استخدم بعض البهارات في أطباقك اليومية

كالكركم والزنجبيل، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من الآثار الضارة للجذور الحرة ما ينعكس إيجابياً على صحة الدماغ.

Ⅶ ريهام سليم - أخصائية تغذية علاجية أولى إدارة التغذية السريرية - هيئة الصحة بدبي