الوقاية من النقرس

المصدر: دبي - البيان الصحي

النقرس نوع من التهاب المفاصل يتميز بنوبات آلام حادة فجائية مع احمرار وحساسية في المفاصل، وهو اضطراب مركّب قد يصيب أي شخص، لكن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة به، بينما تكون النساء عرضة للإصابة بالنقرس بشكل خاص في سن اليأس بعد انقطاع الطمث.

أعراض النقرس:

Ⅶ ألم حاد في المفاصل: يؤثر النقرس بشكل عام وأساسي في المفصل الكبير في إبهام القدم، لكنه قد يؤثر أيضاً في الكاحلين والركب واليدين والحوض.

Ⅶ التهاب واحمرار: تصبح المفاصل المصابة متورمة ومؤلمة ودافئة وحمراء.

Ⅶ نطاق محدود من الحركة: مع تطور النقرس، قد لا تتمكن من تحريك المفاصل بشكل طبيعي.

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الجسم:

Ⅶ نمط الحياة غير الصحي.

Ⅶ مشكلات طبية: ارتفاع ضغط الدم غير المعالج، وحالات مزمنة، مثل: السكري، ومتلازمة الأيض، وأمراض القلب والكُلى.

Ⅶ التاريخ العائلي: إذا أصيب أفراد عائلتك بالنقرس من قبل، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

Ⅶ السن والجنس: إن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنقرس في سن مبكرة، عادة بين 30 و50 عاماً، بينما تعاني النساء العلامات والأعراض بعد انقطاع الطمث.

مضاعفاته:

Ⅶ النقرس المتكرر.

Ⅶ النقرس المتقدم.

Ⅶ حصى في الكلى.

علاج النقرس: يرتكز علاجه على تناول أدوية معيّنة يقررها الطبيب للأشخاص الذين يصابون بنوبات النقرس كل سنة، أو للأشخاص الذين تتكرر لديهم النوبات بعدد أقل، لكن أكثر إيلاماً، وتشمل أدوية لمنع إنتاج حمض اليوريك، أو عملية تحسين عملية إفراز الحمض.

الوقاية:

يُستحسن اتباع نظام غذائي يحتوي على أقل كمية من مادة البيورين:

Ⅶ التقليل من تناول اللحوم الحمراء أو المأكولات البحرية.

Ⅶ الامتناع عن تناول مشروبات كحولية.

Ⅶ الإكثار من تناول منتجات الحليب قليلة الدسم.

Ⅶ اشرب الكثير من السوائل، وحافظ على رطوبة الجسم بشكل جيد، بما في ذلك الحصول على كمية وفيرة من المياه، وقلل عدد المشروبات المحلاة التي تتناولها، خاصةً تلك المحلاة بشراب الذرة الغني بالفركتوز.

Ⅶ أسماء مروان، اختصاصية تغذية علاجية - إدارة التغذية السريرية.

Ⅶ يُنصح باتباع نظام غذائي يحتوي على أقل كمية من مادة البيورين